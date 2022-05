L'iPhone 12 mini de 128 Go à 631 € (-15%)

Deux modèles d'iPhone 12 mini de 128 Go bénéficient d'une importante remise chez Amazon : vous pouvez obtenir le modèle blanc à 631 € et le modèle rouge à 639 € , alors que le tarif officiel est de 739 € chez Apple , soit respectivement 15% et 14% de remise.Si vous pouvez vous contenter de 64 Go, sachez qu'il y a également une belle offre sur le modèle rouge qui est à 599 € chez CDiscount au lieu de 689 € chez Apple (-13%). Vous pouvez retrouver toutes les autres références sur notre comparateur de prix