Un MacBook Pro 14,2'' à 2 019 € sur le Refurb Store

Voilà des semaines que ce n'était plus arrivé : il y a des MacBook Pro 14,2" reconditionnés par Apple sur le Refurb Store aujourd'hui ! Deux modèles sont disponibles, dans le coloris gris sidéral : celui d'entrée de gamme avec puce M1 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 2 019 € au lieu de 2 249 €, et un modèle très haut de gamme avec puce M1 Max et GPU 32 coeurs, 64 Go de RAM et 2 To de SSD à 4 199 € au lieu de 4 589 €.Il y a de grandes chances que le petit modèle parte très rapidement : s'il vous intéresse, ne tardez pas ! Ce modèle a également l'avantage d'une disponibilité immédiate, alors qu'il y a toujours près de deux mois d'attente pour l'achat d'un modèle neuf sur l'Apple Store