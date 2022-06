Les iPhone 12 mini rouges en promotion

Intéressante coïncidence : l'iPhone 12 mini rouge est en promotion dans ses trois capacités... chez trois revendeurs différents ! Le modèle de 64 Go est à 599 € chez CDiscount au lieu de 689 € sur l'Apple Store (-13%), le modèle de 128 Go est à 639 € chez Boulanger au lieu de 739 € chez Apple (-14%) et le modèle de 256 Go est 773,80 € chez Amazon au lieu de 859 € chez Apple (-10%).Les autres coloris sont aussi en promotion mais avec des pourcentages de remise moins importants, souvent de l'ordre de -6% à -7% : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.