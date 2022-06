Le MacBook Air M1 en promo dès 959 €

Suite à la présentation du MacBook Air M2 hier soir, Apple a malheureusement augmenté ses prix en Europe : alors que les tarifs du MacBook Air M1 sont restés inchangés aux États-Unis, le tarif de base en France est passé de 1 129 € à 1 199 €. Le MacBook Air M2, lui, sera vendu le mois prochain à partir de 1 499 €.La nouvelle grille tarifaire d'Apple est une douche froide, et beaucoup de clients qui auraient appréciés le MacBook Air M2 pourraient se rabattre sur le MacBook Air M1. Bonne nouvelle, la hausse de prix de l'Apple Store n'a pas (encore ?) eu d'influence sur le Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple sur laquelle vous pouvez obtenir le MacBook Air M1 à 959 € ( argent or ) pour 256 Go et à 1 199 € ( argent or ) pour 512 Go (seul le modèle doré est disponible aujourd'hui).À 959 € au lieu de 1 199 €, c'est donc une remise de 20% qu'il est possible de réaliser sur le modèle de 256 Go avec la version reconditionnée d'Apple, qui a l'avantage de disposer de la même garantie de deux ans que les produits parfaitement neufs. Pour les modèles de 512 Go, notez qu'il s'agit de versions qui ne sont désormais plus commercialisées : il est toujours possible de personnaliser le MacBook Air M1 avec 512 Go de stockage sur l'Apple Store , mais c'est alors avec un GPU de 7 coeurs et non de 8 coeurs comme sur l'ancien modèle haut de gamme. Les modèles présents sur le Refurb Store pourraient donc vite disparaître.Si vous ne souhaitez pas investir dans un modèle reconditionné, notez qu'il y a également des remises sur les modèles neufs chez Amazon avec 256 Go pour 1 099 € ( argent or ) et 512 Go pour 1 299 € ( argent ).