Le MacBook Pro M1 sur le Refurb Store à 1 229 €

Apple a hier soir présenté la puce Apple M2 qui est désormais incluse dans le MacBook Pro 13,3" . C'est la seule modification apportée au MacBook Pro 13,3" qui garde le même design et sa Touch Bar, mais Apple a profité de la mise à jour pour augmenter ses tarifs en Europe. Le MacBook Pro M2 qui sera commercialisé le mois prochain sera en effet vendu à 1 599 € pour 256 Go et à 1 829 € pour 512 Go, soit 150 € de plus que le précédent modèle.Le MacBook Pro M1 n'est plus vendu sur l'Apple Store mais il est toujours disponible sur le Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple qui le propose toujours à 1 229 € ( argent gris sidéral ) pour 256 Go et à 1 429 € ( argent gris sidéral ) pour 512 Go. Si vous n'avez pas besoin du surplus de puissance de la puce M2, c'est une bonne alternative pour faire des économies. Notez que les ordinateurs reconditionnés d'Apple bénéficient de la même garantie de deux ans que les produits parfaitement neufs.Si vous préférez un modèle neuf, notez qu'il y a une belle offre chez Amazon sur le modèle de 256 Go qui est actuellement à 1 249 € ( argent gris sidéral ). Les prix pratiqués sur le modèle de 512 Go ne sont en revanche pas intéressants (voir notre comparateur de prix ).