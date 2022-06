L'iPhone 11 à 472,59 € au lieu de 589 € (-20%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 10:37 :

C'est déjà terminé, le tarif est remonté à 539€.

L'iPhone 11 bénéficie d'une très importante remise dans sa version de 64 Go dans le coloris blanc qui est affichée à 472,59 € chez Amazon . C'est 20% de remise par rapport au tarif officiel de 589 € chez Apple . Un peu plus cher mais tout de même intéressant, le modèle vert est à 492,20 € chez CDiscount (-16%).L'iPhone 11 est vieillissant (puce Apple A13, 4G) mais il offre l'avantage d'un grand écran de 6,1" alors que l'iPhone SE (puce Apple A15, 5G) se contente d'une dalle de 4,7". Il apporte également un ultra grand-angle, Face ID, et une autonomie supérieure.