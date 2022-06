Un iPod touch à 199 € au lieu de 249 €

Suite à l'arrêt des ventes de l'iPod touch par Apple, les derniers stocks ont rapidement fondu et il n'y a pratiquement plus rien à vendre chez les revendeurs. C'est donc l'offre de la dernière chance que vient de lancer LDLC avec le modèle de 32 Go argenté à 199 € au lieu de 249 €. Il y a également le modèle bleu à 229 € chez Amazon.La durée de validité de ces deux offres n'est pas précisée, tout comme l'état des stocks. Une chose est sûre toutefois : il n'y aura pas de réassort.