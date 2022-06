L'iPhone 12 mini à partir de 589 € (-15%)

Voilà un mois qu'on n'avait plus vu ce tarif : l'iPhone 12 mini de 64 Go rouge est de retour à 589 € chez Boulanger , soit 15% de remise par rapport au tarif officiel de 689 € chez Apple . Le modèle de 128 Go est également en promo à 639 € ( Amazon Boulanger ) au lieu de 739 € (-14%), et il y a aussi le modèle bleu à 639,95 € chez Amazon Les autres modèles d'iPhone 12 mini bénéficient également de promos mais avec un pourcentage de remise moins important : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de ces offres n'est pas précisée.