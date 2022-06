Les MacBook Pro 14'' et 16'' en stock et en promo

Alors qu'il y a toujours près de deux mois d'attente pour l'achat d'un MacBook Pro 14,2" ou 16,2" sur l'Apple Store en ligne , certains modèles sont en stock sans attendre chez les revendeurs et il y a même quelques petites offres promotionnelles ! Attention, les revendeurs ne précisent pas la durée de validité des rabais suivants.Pour le MacBook Pro 14,2", il y a un petit coup de pouce sur le modèle de 512 Go qui est à 2 199 € en argent ( CDiscount ) et en gris sidéral ( CDiscount ), au lieu de 2 249 € chez Apple. Pour 1 To, le modèle argent est à 2 578 € ( Amazon ) et le modèle gris sidéral à 2 549 € ( CDiscount ) ou 2 579 € ( Amazon ), au lieu de 2 749 € chez Apple. Il y a également un modèle sur mesure avec 32 Go de RAM et 512 Go de stockage gris sidéral à 2 499 € ( Fnac ) au lieu de 2 709 € chez Apple.Pour le MacBook Pro 16,2" avec 512 Go de stockage, le modèle argent est à 2 549 € ( CDiscount ) et le modèle gris sidéral à 2 548 € ( Amazon CDiscount ) au lieu de 2 749 € chez Apple. Pour 1 To, le modèle argent est à 2 779 € ( Amazon ) ou 2 799 € ( Rue du Commerce ) au lieu de 2 979 € chez Apple, et il n'y a malheureusement aucune offre sur la déclinaison gris sidéral qui reste donc à 2 979 € ( Amazon Boulanger ). Il y a enfin un modèle sur mesure avec 32 Go de RAM et 512 Go de stockage gris sidéral à 2 949 € ( Fnac ) au lieu de 3 209 € chez Apple.