L'ancien iPhone SE à partir de 398,65 €

L'iPhone SE de deuxième génération est soldé chez Boulanger dans son coloris rouge : vous pouvez obtenir le modèle de 64 Go à 398,65 € et le modèle de 128 Go à 415,20 € . Aujourd'hui, l'iPhone SE 3 qui ajoute la prise en charge de la 5G et dispose de la puce Apple A15 au lieu de la puce Apple A13 est à 529 € pour 64 Go et à 579 € pour 128 Go.Si vous avez un petit budget et ne comptez pas forcément investir dans le tout dernier modèle en date, voilà une offre qui vous permet de faire des économies sans pour autant avoir à basculer sur un modèle reconditionné. Attention, il s'agit de soldes et on ne connaît pas l'état des stocks qui sont forcément limités.