20 € offerts dès 150 € d'achats à la Fnac

Les soldes sont lancés à la Fnac et il y a une petite offre supplémentaire pour les adhérents du site : vous avez la possibilité de récupérer un bon d'achat de 20 € dès 150 € dépensés grâce au code "JUIN20". Ce code peut être utilisé sur la quasi totalité des produits d'Apple, à l'exception du MacBook Pro M2 et de l'écran Studio Display, et il est bien valable sur les produits qui sont déjà en promotion. De multiples appareils d'Apple bénéficient déjà de remises, notamment du côté du Mac et de l'iPhone.Vous pouvez utiliser notre comparateur de prix pour vous assurer de trouver les meilleures offres. Attention, cette offre est strictement réservée aux détenteurs d'une carte Fnac (la carte Fnac+ est d'ailleurs en promo à 7,99 € au lieu de 14,99 €). Cette opération promotionnelle sera uniquement valable ce mercredi 22 juin.