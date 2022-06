Le porte-cartes en cuir vert MagSafe à 26 € (-60%)

Le porte-cartes en cuir MagSafe d'Apple bénéficie d'une grosse promo dans le cadre des soldes chez Boulanger dans son coloris vert : il est proposé à 26 € au lieu de 65 € chez Apple , soit 60% de réduction.Ce coloris n'étant plus proposé par Apple, il s'agit sans doute d'un déstockage et on ne sait pas combien d'unités sont disponibles.