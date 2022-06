Tous les coloris du MacBook Air M1 à 999 € (-17%)

Le MacBook Air avec puce M1 bénéficie d'une importante remise chez deux revendeurs pour le début des soldes en France : le modèle de 256 Go est à 999 € chez Amazon ( argent or ) et CDiscount ( argent or ). Cela représente une remise de 17% par rapport au tarif officiel qui est de 1 199 € sur l'Apple Store . La durée de validité de ces offres n'est pas indiquée.Si vous avez besoin de 512 Go, il y a également une bonne offre sur le modèle argenté à 1 199 € chez Rue du Commerce , et il s'agit du modèle intégrant un GPU de 8 coeurs et non de 7 coeurs comme désormais chez Apple sur son modèle sur mesure à 1 429 €.