Le MacBook Air dès 959 € sur le Refurb Store

Le MacBook Air avec puce M1 est disponible sur le Refurb Store ce jeudi, dans ses deux anciennes configurations standard (le modèle haut de gamme n'est plus disponible aujourd'hui). Vous pouvez ainsi vous offrir le petit portable d'Apple à 959 € ( argent or ) pour 256 Go et à 1 199 € ( argent or ) pour 512 Go.L'offre est particulièrement intéressante car les tarifs du MacBook Air neuf ont récemment augmenté : le modèle de base coûte désormais 1 199 € et la remise du Refurb Store est donc de 20%. Il est toujours possible d'obtenir un modèle avec 512 Go de stockage en choisissant une option à la configuration (le Mac coûtera alors 1 429 €), mais il sera alors équipé d'un GPU de 7 coeurs et non de 8 coeurs comme sur les anciens modèles.Attention, les stocks du Refurb Store sont limités. Si vous préférez un modèle neuf et non reconditionné, il y a actuellement une très belle offre sur le modèle de 256 Go à 999 € chez Amazon ( argent or ) et CDiscount ( argent or ).