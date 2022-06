Le Smart Keyboard de l'iPad Pro 12,9'' de 3e génération à 99,99 €

C'est une offre aussi spécifique qu'intéressante si vous êtes concerné : le Smart Keyboard de l'iPad Pro 12,9" de troisième génération est soldé à la Fnac où vous pouvez l'obtenir à 99,99 € , soit 55% de remise par rapport au tarif initial de 219 €.Ce modèle n'est pas compatible avec les iPad Pro 12,9" plus récents à cause de leurs capteurs plus volumineux à l'arrière (l'iPad Pro 3 n'a qu'un seul appareil photo). Attention, il s'agit d'un déstockage et l'état des stocks n'est pas précisé : si cette offre vous intéresse, ne tardez pas.