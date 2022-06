Un iPad mini de 256 Go à 638,50 € au lieu de 729 € (-12%)

C'est le meilleur tarif historique sur ce modèle : l'iPad mini 6 de 256 Go coloris lumière stellaire est soldé à 638,50 € chez CDiscount alors qu'il coûte normalement 729 € chez Apple . C'est un rabais de 12%. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée mais il ne s'agit pas d'un déstockage puisque ce modèle est toujours au catalogue d'Apple.Il y a également de grosses offres sur les modèles cellulaires avec 64 Go pour 637,65 € ( mauve ), 637,83 € ( lumière stellaire ) et 639,05 € ( gris sidéral ) au lieu de 729 € chez Apple, et avec 256 Go pour 786,96 € ( lumière stellaire ) ou 787,28 € ( mauve ) au lieu de 899 € chez Apple.