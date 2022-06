Un iPhone 12 de 128 Go à 746,19 € (-13%)

L'iPhone 12 de 128 Go rouge bénéficie d'une promo un peu plus importante que d'habitude chez Amazon : il est actuellement affiché à 746,19 € au lieu de 859 € chez Apple , soit 13% de remise.Les autres coloris sont plutôt proposés à 809 €, alors que les modèles de 64 Go sont à 759 € au lieu de 809 € chez Apple : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur . Attention, la durée de validité de l'offre n'est pas précisée.