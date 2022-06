Le Mac mini M1 avec 512 Go à 749,99 € au lieu de 1 029 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 17:29 :

Alternativement, Amazon a baissé son prix à 843,11 € (-18%).

Mise à jour 19:22 :

C'est terminé !

Énorme offre de GrosBill dans le cadre des soldes : le Mac mini M1 haut de gamme, avec 512 Go de stockage, est actuellement affiché à 749,99 € , soit 27% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 029 € chez Apple . Il se retrouve ainsi moins cher que le modèle de 256 Go à 799 €.Si vous ne comptez pas forcément patienter jusqu'à la sortie du Mac mini M2 qui est plutôt attendue pour la fin d'année au plus tôt, voilà une très bonne offre qui ne devrait pas rester en ligne très longtemps.