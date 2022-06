L'iPad Air 5 à partir de 629 € (-10%)

Mise à jour 9:51 :

Les tarifs sont déjà revenus à la normale chez Boulanger, mais pas chez Amazon.

Quelques modèles d'iPad Air 5 avec connectivité Wi-Fi bénéficient d'une remise de 10% chez deux revendeurs officiels. Le modèle de 64 Go est ainsi à 629 € en bleu ( Amazon Boulanger ) et en gris sidéral ( Boulanger ) au lieu de 699 € sur l'Apple Store , et le modèle de 256 Go est à 779 € en gris sidéral ( Amazon Boulanger ) au lieu de 869 € chez Apple.Pour les modèles de 64 Go, c'est la première fois depuis leur sortie qu'ils bénéficient d'une telle remise. La durée de validité de cette offre n'est précisée ni par Amazon ni par Boulanger.