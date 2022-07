Jusqu'à -18% sur le Mac mini avec puce M1

Les deux modèles standard du Mac mini avec puce M1 sont en promotion chez Amazon : le modèle de 256 Go est à 729 € au lieu de 799 € (-9%) et le modèle de 512 Go est surtout à 843,11 € au lieu de 1 029 € (-18%). Pour ce second modèle, c'est encore mieux que la version reconditionnée du Refurb Store qui est à 869 €.Si vous avez besoin d'un modèle avec plus de stockage, sachez qu'il y a ce week-end une autre offre intéressante à la Fnac qui permet jusqu'à lundi de récupérer 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés grâce au code "ETE10" (pour les adhérents — carte Fnac+ à 7,99 € ). Les prix sont les mêmes que chez Apple, mais il y a donc un chèque cadeau conséquent à récupérer. La Fnac propose le modèle avec 1 To à 1 259 € (120 € reversés) et le modèle avec 2 To à 1 719 € (170 € reversés). Il n'y a malheureusement aucune configuration avec 16 Go de RAM.