L'Apple Watch Series 7 à partir de 379 €

Plusieurs modèles d'Apple Watch Series 7 sont en promotion chez Amazon. Les modèles de 41 mm bénéficient de 50 € de remise et se retrouvent donc à 379 € ( bleu vert ) au lieu de 429 €, et les modèles de 45 mm bénéficient de 60 € de remise et sont donc à 399 € ( bleu minuit ) au lieu de 459 €.C'est la première fois que ces modèles sont proposés à ce tarif. Attention toutefois, nous sommes déjà en été et l'Apple Watch Series 8 sera présentée en septembre . La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.