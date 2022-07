-30% sur des iPad Air 4 cellulaires

Quelques modèles d'iPad Air 4 bénéficient d'une grosse remise dans le cadre des soldes avec un rabais de 30% sur le tarif d'origine : le modèle de 64 Go se retrouve à 569,99 € en bleu ( Amazon Darty ), et le modèle de 256 Go se retrouve à 689,99 € en bleu ( Amazon Darty ), or rose ( Amazon Fnac ) et vert ( Darty Fnac ). La durée de cette offre n'est pas précisée.Ces modèles sont équipés de la puce Apple A14 et sont compatibles 4G, alors que les nouveaux modèles intègrent la puce Apple M1 et sont compatibles 5G. Les économies sont toutefois substantielles, les modèles actuels cellulaires coûtant 869 € (64 Go) ou 1 039 € (256 Go).