Prime Day : l'Apple Pencil de 1ère génération à 85 €

L'Apple Pencil de première génération est en promotion à 85 € chez Amazon dans le cadre du Prime Day. Ce stylet coûte normalement 99 € chez Apple . Il est compatible avec l'iPad mini 5, l'iPad Air 3, de l'iPad 6 à l'iPad 9, les iPad Pro 9,7", 10,5" ainsi que les iPad Pro 12,9" de 1ère et 2ème générations.Vous devez être membre d'Amazon Prime (période d'essai gratuite possible) pour bénéficier de cette offre, qui sera valable ce mardi 12 et ce mercredi 13 juillet.