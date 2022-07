Jusqu'à 150 € reversés sur Apple chez Boulanger

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Ce mardi 12 juillet, Boulanger a lancé une offre valable sur tous les produits d'Apple de son catalogue, hors marketplace : le revendeur vous permet de récupérer une carte cadeau de 50 € pour un achat entre 500 € et 999 €, une carte cadeau de 100 € pour un achat entre 1 000 € et 1 499 €, et une carte cadeau de 150 € pour un achat supérieur à 1 500 €. L'offre est valable sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, les AirPods, l'Apple Watch, le HomePod mini, les accessoires...Boulanger indique que la carte cadeau physique sera envoyée par courrier recommandé dans un délai de quatre semaines après la réception du produit. Cette offre, qui est cumulable avec les remises en cours, sera valable jusqu'à ce mardi soir à minuit.