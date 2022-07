Un AirTag pour 28 €, les quatre pour 95 €

Les AirTags sont de retour en promotion chez Amazon : le traqueur à l'unité est à 28 € au lieu de 35 € chez Apple (-20%) et le pack de quatre est à 95 € au lieu de 119 € chez Apple (-20%), ce qui revient alors à 23,75 € l'unité.Pour le traqueur vendu à l'unité, c'est le meilleur tarif historique. Pour le pack de quatre, le record est à 94 € et on en est donc très proche. Comme d'habitude, Amazon n'indique pas la durée de son offre.