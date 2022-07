-30 € et -40 € sur les Apple Watch SE et Series 7

La Fnac vient de lancer deux offres concernant les montres connectées d'Apple : il y a une remise de 30 € sur les Apple Watch SE et une remise de 40 € sur les Apple Watch Series 7 . Les tarifs débutent ainsi à 269 € au lieu de 299 € pour l'Apple Watch SE, et à 389 € au lieu de 429 € pour l'Apple Watch Series 7.L'été est déjà bien entamé et de nouveaux modèles d'Apple Watch sont attendus pour le mois de septembre : il est donc préférable d'attendre un peu mais cette offre est toujours bonne à prendre si vous comptez craquer sans attendre. Attention, la durée de validité n'est pas précisée.