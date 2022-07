Le câble USB-C vers MagSafe d'Apple à 46 € au lieu de 55 €

De retour sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces et sur le MacBook Air M2, le câble USB-C vers MagSafe est en promo chez Amazon où il est affiché à 46 € au lieu de 55 € sur l'Apple Store . À ce prix, seul le coloris argenté est disponible.Si vous comptez vous constituer un second chargeur, par exemple pour alléger votre sac entre le bureau et le domicile, c'est toujours ça de gagné. Pour l'adaptateur secteur, il n'y a en revanche pas de promo particulière en ce moment sur les modèles USB-C ; vous pouvez retrouver tous les modèles sur notre comparateur