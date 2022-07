Petite promo sur l'Apple TV 4K de 64 Go

Il est actuellement possible d'obtenir l'Apple TV 4K de 64 Go pratiquement au même prix que le modèle de 32 Go : il y a en effet un tarif promotionnel de 205,20 € chez Amazon et chez CDiscount , au lieu de 219 € habituellement, ce qui place ce modèle plus capacitaire à seulement 6,20 € de plus que le modèle de 32 Go qui est à 199 €.Si vous comptez stocker un grand nombre d'applications, notamment avec Apple Arcade, c'est une offre qui pourrait vous intéresser. Attention, un nouveau modèle d'Apple TV est attendu d'ici la fin de cette année.