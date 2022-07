Le Refurb fait le plein de MacBook Pro 14 et 16 pouces

C'est suffisamment rare pour être signalé : le Refurb Store vient de faire le plein de MacBook Pro 14 et surtout 16 pouces, avec certaines références qui n'avaient plus été proposées en version reconditionnée depuis plusieurs semaines. La sélection de modèles 14 pouces offre surtout des choix haut de gamme, mais les choix de modèles 16 pouces sont bien plus variés avec des modèles d'entée de gamme qui démarrent à 2 469 € au lieu de 2 749 € sur l'Apple Store Comme d'habitude, les MacBook Pro reconditionnés sont proposés avec une remise de 10% par rapport au tarif officiel, tout en bénéficiant de la même garantie que les produits neufs. Notez bien que les stocks de chaque configuration sont très limités et que les modèles les plus populaires pourront s'écouler très rapidement.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas la promotion Back to School d'Apple qui vous permet de récupérer un bon d'achat de 150 € en plus de la remise déjà accordée sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).