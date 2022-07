Un MacBook Pro 16'' avec 32 Go de RAM à 2 709 € (-16%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 17:21 :

Le tarif est déjà remonté à 2 949 €, soit 8% de remise.

La Fnac vient de lancer une superbe offre sur le MacBook Pro 16,2" avec puce M1 Pro, 512 Go de stockage et 32 Go de RAM. C'est le modèle de base mais avec la mémoire vive doublée : au lieu de 3 209 € chez Apple , il est actuellement affiché à 2 709 € à la Fnac dans le coloris gris sidéral, soit 16% de remise ou 500 € d'économies.Un tel niveau de rabais est inédit sur ce modèle, et cela permet d'obtenir cette version avec 32 Go de RAM pour 40 € de moins que le modèle n'embarquant que 16 Go, qui est à 2 749 €. C'est même nettement mieux que le Refurb Store qui ne propose que 10% de remise, alors qu'il s'agit bien ici d'un modèle neuf et pas reconditionné. Attention, la Fnac ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.