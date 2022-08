Premières petites promos sur le MacBook Pro M2

Les premières petites offres promotionnelles sur le très récent MacBook Pro 13,3" avec puce M2 commencent à arriver chez Amazon . Le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage est proposé à 1 562 € ( argent ) au lieu de 1 599 € chez Apple, et le modèle avec 512 Go de stockage est affiché à 1 779 € ( argent ) ou 1 781 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 829 € chez Apple.Les remises sont modestes (2% à 3%), mais il faut dire que le MacBook Pro en question n'a qu'un mois : il y aura mieux, mais il faudra encore attendre. Bien sûr, la bonne affaire du moment est l'offre Back to School qui vous permet d'obtenir 7% de remise sur le MacBook Pro tout en récupérant un bon d'achat de 150 €, mais cette offre est strictement réservée aux étudiants et aux enseignants ( en savoir plus ). Pour ce qui est des remises d'Amazon, notez que le revendeur n'indique pas la durée de son offre et donc que les prix sont susceptibles de fluctuer à tout moment.