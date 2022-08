Les MacBook Pro 14 et 16 pouces en nombre sur le Refurb Store

Chose rare, les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont présents en nombre aujourd'hui en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store : il y a 13 configurations de MacBook Pro 14 pouces, des modèles assez haut de gamme avec des tarifs qui débutent à 2 959 €, et il y a 24 configurations de MacBook Pro 16 pouces avec des prix qui démarrent à 2 469 € pour le modèle d'entrée de gamme. Quel que soit le modèle, la remise est d'environ 10% par rapport aux tarifs du neuf.Ces remises représentent une intéressante alternative à l'Apple Store classique si vous souhaitez faire des économies sans faire de compromis sur la qualité : la garantie des modèles reconditionnés d'Apple est d'ailleurs la même que celle des produits neufs. Attention, les stocks sont limités et les modèles les plus populaires peuvent partir rapidement.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas l'offre Back to School qui vous permet de récupérer un bon d'achat de 150 € en plus de la remise de 10% déjà accordée sur l'Apple Store éducation