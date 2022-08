Des MacBook Pro 14,2'' en vente flash

La Fnac a lancé une intéressante vente flash sur trois modèles de MacBook Pro 14,2" sur mesure, tous dans le coloris sidéral et avec un chargeur de 67 W. Le premier modèle intègre 16 Go de RAM et 1 To de stockage, à 2 279 € au lieu de 2 479 € chez Apple. Le deuxième intègre 32 Go de RAM et 1 To de stockage, à 2 709 € au lieu de 2 939 €. Le troisième intègre 32 Go de RAM et 1 To de stockage, ainsi qu'une puce Apple M1 Pro avec CPU 10 cœurs et GPU 16 cœurs (au lieu d'un CPU 8 cœurs et GPU 14 cœurs) à 2 949 € au lieu de 3 209 €.Il est rare que ces modèles soient en promotion, s'agissant dans les deux premiers cas de versions avec la puce M1 Pro d'entrée de gamme. Pour 1 To de stockage, le modèle standard dont la puce M1 Pro présente deux coeurs de CPU et de GPU supplémentaires coûte 2 749 € sur l'Apple Store , et le tarif passe à 3 209 € si on opte pour 32 Go de RAM au lieu des 16 Go intégrés en standard. Les ventes flash seront disponibles jusqu'au vendredi 12 août à 18h, dans la limite des stocks disponibles.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas l'offre Back to School qui vous permet de récupérer un bon d'achat de 150 € en plus de la remise de 10% déjà accordée sur l'Apple Store éducation