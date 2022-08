Jusqu'à -70 € sur le MacBook Air M2

Et voilà la toute première promo sur le MacBook Air M2 ! C'est chez Amazon que cela se passe, et cela concerne le coloris argenté uniquement : le modèle de 256 Go est proposé à 1 449 € au lieu de 1 499 € chez Apple, et le modèle de 512 Go est à 1 779 € au lieu de 1 849 € chez Apple, soit respectivement 50 € et 70 € de remise par rapport à l'Apple Store Comme souvent avec Amazon, on ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible. Attention si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez avoir mieux en optant pour l'offre Back to School avec une remise de 8% et un bon d'achat de 150 € à récupérer sur l'Apple Store éducation