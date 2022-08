Le MacBook Air M1 à 1 049 € au lieu de 1 199 € (-13%)

Voilà un mois qu'il n'avait plus été en promo : le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage est actuellement proposé à 1 049 € chez Amazon dans son coloris argenté, au lieu du tarif officiel qui est de 1 199 € chez Apple . Cette remise de 150 € correspond à un rabais de 13%.Comme d'habitude, Amazon ne précise pas la durée de son offre. N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou enseignant, que vous pouvez cet été bénéficier d'une offre plus intéressante avec un tarif de base un peu plus élevé de 1 084 € sur l'Apple Store éducation mais la possibilité de récupérer un bon d'achat de 150 € dans le cadre de l'opération Back to School d'Apple