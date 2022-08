Un MacBook Air M2 avec 512 Go à 1 779 € (-70 €)

Le MacBook Air avec puce M2 standard haut de gamme, avec 512 Go de stockage, bénéficie d'un petit coup de pouce chez Amazon dans son coloris gris sidéral : il est actuellement affiché à 1 779 € alors qu'il coûte 1 849 € chez Apple . Les autres coloris ne sont pas concernés.Cette remise de 70 € est encore modeste, mais il n'y a pas eu mieux depuis la sortie de ce modèle le mois dernier. Attention, si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez avoir mieux : l'offre Back to School, qui sera valable jusqu'au 20 octobre 2022, vous permet de bénéficier d'une remise de 8% sur votre MacBook Air tout en récupérant un bon d'achat de 150 € sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).