Le MacBook Air M1 à 1 049 € (-13%)

Le MacBook Air avec puce M1 d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage, est en promo chez Amazon dans son coloris argenté à 1 049 € alors qu'il coûte normalement 1 199 € chez Apple . C'est une remise de 13%. Les autres coloris sont aussi en promo mais à 1 098,50 € ( gris sidéral ) ou 1 099 € ( or ), soit 8% de rabais.Il y a également quelques coups de pouce sur les modèles M2 : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de remises plus importantes si vous êtes étudiant ou enseignant avec l'opération Back to School d'Apple qui sera valable jusqu'au 20 octobre 2022 : vous pouvez obtenir le MacBook Air M1 à partir de 1 084 € et le MacBook Air M2 à partir de 1 384 €, et récupérer en prime un bon d'achat de 150 € sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).