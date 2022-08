De petites promos sur les MacBook Air et Pro M2

Amazon vient de mettre en place de petites offres promotionnelles sur les ordinateurs portables d'Apple équipés de la puce M2. Vous pouvez obtenir le MacBook Air M2 à 1 425 € ( argent minuit ) ou 1 429 € ( gris sidéral lumière stellaire ) au lieu de 1 499 € pour 256 Go de stockage ou 1 757 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 849 € pour 512 Go de stockage. Vous pouvez également vous offrir le MacBook Pro M2 à 1 557 € ( argent ) ou 1 559 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 599 € pour 256 Go de stockage et à 1 738 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 829 € pour 512 Go de stockage.Ce sont les meilleures offres du moment sur ces deux modèles qui sont encore très récents, à l'exception de l'opération Back to School qui vous permet d'avoir mieux... à condition d'être étudiant ou enseignant : sur l'Apple Store éducation , les tarifs débutent à 1 384 € pour le MacBook Air et 1 484 € pour le MacBook Pro, et la commande d'un Mac permet d'obtenir 150 € en bon d'achat ( en savoir plus ).