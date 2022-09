L'iPhone 12 mini à 499 €, l'iPhone 12 à 599 € !

À deux jours de l'Apple Event de rentrée durant lequel Apple présentera son iPhone 14, CDiscount a lancé une importante offre promotionnelle sur l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12. Pour l'iPhone 12 mini, le modèle de 64 Go descend à 499 € ( rouge blanc ) grâce au code "APPLE80CDAV" ; ce sont des modèles qui coûtent normalement 689 € sur l'Apple Store . Pour l'iPhone 12, le modèle de 64 Go tombe à 599 € ( bleu vert ) grâce au code "APPLE100CDAV". Ce modèle coûte normalement 809 € chez Apple.Cette offre est réservée aux adhérents du programme CDiscount à volonté , qui coûte 29 € par an mais qui dispose d'une offre d'essai gratuite de six jours ; il est donc possible de profiter de cette offre sans surcoût à condition de résilier l'abonnement à temps.Suite à la sortie de l'iPhone 14 , Apple va réorganiser sa gamme. Pour le moment, on ne sait pas si l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 seront tous les deux maintenus au catalogue à prix réduit. Il paraît en tout cas très peu probable, si l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 sont toujours vendus par Apple mercredi soir, que les tarifs chutent aussi fortement.