Le MacBook Pro 14 pouces de 512 Go à 1 999 €

Mise à jour 14:33 :

La même offre a été lancée chez Darty (gris sidéral).

Le MacBook Pro 14,2" avec 512 Go de stockage, normalement vendu 2 249 € sur l'Apple Store , bénéficie d'une belle promo à 1 999 € chez Amazon dans ses deux coloris ( argent gris sidéral ). Cela représente 11% de remise, ce qui est légèrement mieux que le Refurb Store où les versions reconditionnées de ce Mac sont à 2 019 € (-10%), alors que l'offre d'Amazon concerne bien des produits neufs. C'est la meilleure offre depuis la commercialisation de ce modèle il y a près d'un an !Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Notez que si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez bénéficier d'une opération promotionnelle de la part d'Apple : ce MacBook Pro 14,2" est à 2 024 € sur l'Apple Store éducation , soit 25 € de plus que l'offre d'Amazon, mais Apple offre en bonus un bon d'achat de 150 € valable sur l'ensemble de son catalogue ( en savoir plus ).