L'iPhone SE à partir de 489 € (-13%)

Suite à la présentation de l'iPhone 14 hier soir, Apple a augmenté certains de ses tarifs pour s'adapter à la faiblesse du cours de l'euro. L'iPhone SE, qui était auparavant vendu à partir de 529 €, a ainsi vu son prix monter de 30 € à un minimum de 559 € sur l'Apple Store . Mais au lendemain de l'Apple Event, les revendeurs ne se sont pas encore adaptés à cette hausse. Mieux encore, des offres promotionnelles sont toujours en cours !Chez Amazon, vous pouvez vous offrir le modèle de 64 Go à 489 € ( rouge lumière stellaire ) au lieu de 559 €, et le modèle de 128 Go à 515 € ( rouge ) au lieu de 629 €. Le choix est très restreint, mais les économies sont importantes ! Pour l'instant, les autres références sont pour la plupart restées à l'ancien prix, sans remise particulière supplémentaire : vous pouvez toutes les retrouver sur notre comparateur de prix