L'iPhone 12 à partir de 699 € au lieu de 809 €

L'iPhone 12 n'a pas vu son prix baisser hier suite à la présentation de l'iPhone 14 , dont le prix s'est envolé : il est toujours vendu à partir de 809 € sur l'Apple Store . C'est décevant, mais il y a moyen d'avoir mieux chez les revendeurs et il y a justement une belle promo chez Amazon avec des modèles de 64 Go à 696,03 € ( mauve ) ou 699 € ( blanc bleu ) au lieu de 809 € (-14%) et des modèles de 128 Go à 782,31 € ( bleu rouge ) au lieu de 859 € (-9%).D'autres modèles sont en promotion chez certains revendeurs mais avec des remises plus anecdotiques, de l'ordre de -5% : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix