L'Apple Watch Series 7 à partir de 379 €

Si les nouveautés assez limitées de l'Apple Watch Series 8 présentée hier soir ne vous ont fait ni chaud ni froid, alors peut-être qu'une Apple Watch Series 7 en promo pourrait vous ravir, tout comme votre portefeuille. Car avec l'envolée des prix en France, l'Apple Watch Series 8 est désormais vendue à partir de 499 € sur l'Apple Store , au lieu de 429 € pour l'Apple Watch Series 7 auparavant. Or, l'Apple Watch Series 7 est toujours disponible chez certains revendeurs et il y a quelques promos sur des modèles en aluminium chez Amazon qui rendent cette alternative particulièrement intéressante.Du côté du modèle de 41 mm, il y a trois références à 379 € ( bleu vert ) au lieu de 499 € pour le dernier modèle. Et du côté du modèle de 45 mm, il y a une référence à 423 € ( lumière stellaire ) et une autre à 429 € ( bleu ) au lieu de 539 € pour le dernier modèle. Vous pouvez retrouver les autres déclinaisons, restées à peu de choses près à l'ancien prix, sur notre comparateur