Jusqu'à -25% sur des iPad mini 6 cellulaires

Cela fait quelques jours qu' Amazon a lancé d'importantes offres promotionnelles sur l'iPad mini 6 avec des remises pouvant atteindre 25%. Depuis le lancement de ces offres , il n'y a plus de modèle Wi-Fi de disponible ; il reste possible de commander le modèle de 256 Go mauve à 679,99 € au lieu de 899 € (-24%), mais la tablette est en rupture de stock et il faudra donc attendre le réassort pour être livré. Il reste en revanche quatre modèles cellulaires avec de 64 Go à 549,99 € ( mauve ) ou à 559,99 € ( lumière stellaire ) au lieu de 729 € (-24% et -23%), et de 256 Go à 679,99 € ( mauve rose ) au lieu de 899 € (-24%).Si vous aviez prévu de vous offrir un petit modèle d'iPad, voici donc l'occasion idéale de le faire à moindre frais. Attention, Amazon n'a pas précisé la durée de cette offre qui est donc susceptible de prendre fin à tout moment.