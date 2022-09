Un iPhone 12 de 128 Go à 734,10 € (-15%)

Mise à jour 13:57 :

Le modèle est désormais en rupture de stock, mais il est toujours possible de le commander (sans connaître le délai de livraison).

Suite à la présentation de l'iPhone 14 , Apple a maintenu ses deux précédentes gammes au catalogue et l'iPhone 12 se vend aujourd'hui à 809 € pour 64 Go et à 859 € pour 128 Go de stockage sur l'Apple Store . Chez Amazon , une offre vient d'être lancée sur le modèle de 128 Go bleu qui est actuellement affiché à 734,10 € , soit 15% de remise immédiate.Tous les autres modèles d'iPhone 12 sont en promotion, mais avec une remise moins importante : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur . Attention, il n'y a que deux exemplaires en stock au moment de la rédaction de ce bon plan et la durée de validité de l'offre n'est pas précisée.