Jusqu'à -18% sur l'iPhone SE, dès 489 €

Suite à la présentation de l'iPhone 14 , Apple a revu certains de ses prix à la hausse, dont celui de l'iPhone SE qui est désormais vendu à 559 € (64 Go), 629 € (128 Go) ou 759 € (256 Go) sur l'Apple Store . Amazon n'a pas pris cette hausse en compte et a même mis en place une offre promotionnelle. Il y a des modèles de 64 Go à 489 € ( minuit rouge ), soit 13% de remise par rapport au nouveau tarif. Et il y a surtout une très bonne affaire sur un modèle de 128 Go à 515 € ( rouge ), soit 18% de rabais ! Les autre coloris sont à 558 € ( lumière stellaire minuit ), soit -11%. Pour 256 Go, comptez 689 € ( minuit ), 694 € ( rouge ) ou 699 € ( lumière stellaire ), soit -9%.Comme toujours avec Amazon, cette offre n'a pas de date d'expiration et les prix sont donc susceptibles de bouger à tout moment.