Les iPhone SE de 128 Go en promo

L'iPhone SE d'une capacité de 128 Go bénéficie d'intéressantes promos chez Amazon dans ses trois coloris : rouge à 539,90 € (-14%), minuit à 551 € (-12%) et lumière stellaire à 558 € (-11%). Ces modèles coûtent normalement 629 € sur l'Apple Store . Pour la remise la plus intéressante qui concerne le modèle rouge, il est bien possible de commander mais les stocks sont en revanche à sec pour le moment, Amazon indiquant son classique « Habituellement expédié sous 1 à 2 mois » qui signifie que le revendeur est en attente de réassort.Les autres capacités sont également en promotion mais avec des taux de remise moins importants : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur . La durée de cette offre n'est pas précisée.