-10% sur les MacBook Pro M2 avec 16 Go de RAM à la Fnac

La Fnac a lancé une belle offre sur les MacBook Pro dotés de la puce M2 et de 16 Go de mémoire vive dans le cadre des French Days avec une remise immédiate de 10% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Vous pouvez ainsi obtenir le modèle de 256 Go à 1 646 € au lieu de 1 829 €, le modèle de 512 Go à 1 853 € au lieu de 2 059 € et le modèle de 1 To à 2 060 € au lieu de 2 289 €. C'est à chaque fois le coloris gris sidéral qui est proposé.À noter que la Fnac propose toujours le MacBook Pro 14,2" avec puce M1 Pro, 512 Go de stockage et 16 Go de RAM à 1 999 € au lieu de 2 249 € chez Apple (-11%). C'est un peu plus cher que le MacBook Pro 13,3" équivalent, mais la fiche technique est bien plus généreuse. L'offre est également disponible chez Darty et Amazon Cette offre est d'autant plus intéressante qu'il s'agit de modèles sur mesure, les configurations standard n'intégrant que 8 Go de RAM ; les revendeurs à disposer de ces références sont peu nombreux. Attention, les stocks sont limités : l'offre sera valable jusqu'au lundi 26 septembre inclus, mais il est possible que les stocks soient épuisés plus tôt.