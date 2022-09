Le MacBook Pro 14'' à 1 999 €, le MacBook Pro 16'' à 2 399 €

Ce sont les meilleurs tarifs historiques sur ces modèles : les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec 512 Go de stockage bénéficient d'importantes remises ce week-end chez Amazon . Le MacBook Pro 14 pouces est à 1 999 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 249 € chez Apple. C'est une remise de 11% qu'on avait déjà pu voir ces dernières semaines. Le MacBook Pro 16 pouces est à 2 399 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 749 € chez Apple. Cette remise de 13% est totalement inédite !Amazon va plus loin que le Refurb Store, où ces mêmes machines sont à 2 019 € ( argent gris sidéral ) pour le modèle 14 pouces alors que l'équivalent en 16 pouces n'est pas encore disponible en version reconditionnée. Et dans le cas d'Amazon, il s'agit bien de modèles parfaitement neufs. Attention, les stocks sont limités et on ne sait pas combien de temps ces tarifs seront valables. Notez que les autres modèles avec plus de stockage sont également en promotion mais avec une remise moins importante ; vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur