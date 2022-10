Des remises sur le MacBook Air M2

Le MacBook Air avec puce M2 est en promotion chez Amazon. Le modèle de 256 Go est à 1 429 € ( gris sidéral lumière stellaire ) au lieu de 1 499 € et le modèle de 512 Go est à 1 739 € ( gris sidéral lumière stellaire ) ou 1 757 € ( argent ) au lieu de 1 849 €.C'est la meilleure offre du moment, sauf si vous êtes étudiant ou enseignant. Dans ce cas, vous avez jusqu'au jeudi 20 octobre 2022 pour bénéficier de l'opération Back to School d'Apple qui vous permet d'obtenir un bon d'achat de 150 € en plus de la remise réservée au secteur de l'éducation. Sur l'Apple Store éducation , le MacBook Air M2 peut être obtenu à partir de 1 384 € ( en savoir plus ).